A suivre aujourd'hui... Groupe Seb

(AOF) - Le groupe Seb annonce le succès d’un nouveau placement privé de type Schuldschein, d’un montant de 650 millions d'euros réparti en quatre maturités de 3, 5, 7 et 10 ans. Jusque-là, aucune émission sous format Schuldschein de la part d’émetteur français n’avait eu lieu depuis le début de l’année. Le montant du financement a ainsi été augmenté, d’un montant initialement prévu de 200 à 650 millions d'euros.

Cette nouvelle émission s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion active de la flexibilité financière du Groupe et lui permettra de refinancer de la dette arrivant à maturité en décembre 2023 et en 2024, d'allonger la maturité moyenne de sa dette, 80% de cette émission étant d'échéance supérieure à 5 ans et de bénéficier de conditions de financement très attractives.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial du petit électroménager né en 1944 avec un vaste portefeuille de marques (All-Clad, Curtis, Krups, Lagostina, Moulinex, Rowenta, Supor, T-Fal, WMF...), dont 4 mondiales, 17 régionales, 3 haut de gamme et 6 professionnelles ;

- Revenus de 8 Mds€ répartis entre l’Europe occidentale pour 33%, la Chine pour 27 %, le reste de l’Asie pour 8 % et les Amérique pour 17 % ;

- Activité historique dans les articles culinaires pour 35 %, derrière le petit électroménager pour 60 %, la diversification dans les produits professionnels (8 %) progressant rapidement ;

- Modèle d’affaires privilégiant la croissance par les complémentarités des marques et la compétitivité par la fabrication des produits à haute valeur ajoutée dans les pays matures et le recours à l’économie circulaire ;

- Capital verrouillé par les familles fondatrices (41,91 % du capital dont 32,81 % agissant de concert ), suivies du Fonds stratégique de participations (4,74 %) et de Peugeot Invest (4 %), le conseil d’administration de 17 membres étant présidé par Thierry de La Tour d’Artaise, Stanislas de Gramont assurant la direction générale ;

- Bilan maîtrisé avec des capitaux propres de 2,9 Mds€ à fin juin face à une dette de 2,3 Mds€, soit un effet de levier de 2,7.

Enjeux

- Stratégie fondée sur la croissance organique, une expansion internationale visant au leadership dans les pays, et la compétitivité ;

Stratégie d’innovation :

- dans les process industriels, pour optimiser les plateformes techniques,

- dans l’offre, avec 30 % du chiffre d’affaires réalisé sur des produits de moins de 18 mois d’existence et 3,5 % du chiffre d’affaires consacré à la R&D (dépôt de 436 brevets),

- partenariats avec centres de recherche publics et, pour 5 à 10 % des ventes, avec des industriels avec 7 domaines de recherche- nourriture, robotique, chimie, physique, physiologie, sciences sociales et technologies de l'information,

- investissement, via le fonds Seb Alliance, dans les sociétés innovantes dans le bien-être, la connectivité et le développement durable, avec un focus sur les ventes en ligne,

- ouverture d’un pôle mondial d’innovation à Ecully ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 avec 2 leviers :

- process industriel : éco-conception, logistique,

- révolution circulaire (réparabilité, recyclage des matériaux, location, seconde vie), actions pour les clients et la société (fonds SEB) ;

- intégration des critères ESG dans les rémunérations ;

- Montée en puissance du digital (40 % des ventes), renforcement dans les systèmes d’information et renforcement de la chaîne logistique.

Défis

- Sensibilité de l’euro vs le yuan, le real, le rouble, la livre turque et le dollar ;

- Inflation des matières premières (5O % du chiffre d’affaires avec le 1/4 de la production localisé en Europe), des coûts de fret et approvisionnements heurtés ;

- Intégration des acquisitions -San Marco (machines expresso), Pacojet (appareil émulsifiant) dans le professionnel- et Forge Adour (planchas) dans le grand public ;

- Confirmation de la remontée des ventes dans les marchés clés -Europe et Chine pour le grand public- et du dynamisme du pôle professionnel ;

- Réalisation des ambitions de conquête, avec Krups, en Australie et Nouvelle-Zélande ;

- Après un redressement du chiffre d’affaires au 2 ème trimestre, objectifs 2023 relevés : croissance de 5 % pour les ventes et de + 10 % pour le bénéfice opérationnel.

En savoir plus sur le secteur Biens de consommation

Produits d'entretien, hygiène et beauté : comment inverser le rapport de force entre producteurs et distributeurs

La loi Descrozaille, récemment adoptée, plafonne les remises que les distributeurs peuvent pratiquer sur les produits d'entretien, d'hygiène et de beauté. Or les trois quarts de ces produits affichent actuellement des remises supérieures : de 52% en moyenne sur les brosses à dents ou 50 % sur les liquides-vaisselle par exemple. L'objectif de cette loi est clairement de protéger les industriels au motif que ce sont essentiellement les fournisseurs qui financent les promotions, en rognant sur leurs marges, et non les distributeurs. La mesure vise donc à limiter la perte continuelle de valeur du secteur ces dernières années. D'après le cabinet Circana (ex-IRI), le prix des produits d'hygiène et de beauté a baissé de 13,4 % entre 2007 et 2022. Pour les distributeurs, cette loi fait peser un risque sur les 232 millions d'euros de chiffre d'affaires (105 millions d'euros pour l'hygiène-beauté et 125 millions d'euros pour l'entretien). Toutefois cette disposition pourrait aussi favoriser les marques de distributeurs (MDD).