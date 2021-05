A suivre aujourd'hui... GROUPE BEL

(AOF) - Groupe Bel a réalisé lundi soir son point d'activité au titre du premier trimestre 2021. Le

géant du secteur des fromages de marque a réalisé un chiffre d'affaires de 840,2 millions d'euros, en baisse de 7,5 % à données publiées sur un an et de -3,6 % en organique. "En excluant l'impact de la crise liée à la Covid-19 sur la performance enregistrée au premier trimestre 2020, elle est légèrement positive à +0,2 %", précise le groupe.

" La croissance inédite que nous avions connue au premier trimestre 2020, soutenue par une hausse des achats alimentaires et des stockages de précaution, réalisés par les consommateurs à travers le monde, conduit logiquement à une baisse mécanique des ventes en ce début d'année ", a commenté Antoine Fiévet, le PDG du groupe Bel.

" Si notre environnement reste marqué par des incertitudes et d'importantes disparités, c'est avec confiance que nous abordons le prochain trimestre au regard de la forte reprise économique attendue sur des marchés clés comme l'Amérique du Nord et la Chine, et de l'impact favorable des fêtes de Pâques et de Ramadan sur la consommation ", a ajouté le dirigeant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.