A suivre aujourd'hui... Groupe ADP

(AOF) - Le trafic total du groupe ADP est en hausse de 18 millions de passagers en mai 2022, par rapport à mai 2021, avec 24,3 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 82,2 % du niveau du trafic groupe du mois de mai 2019. Depuis le début de l'année, le trafic du groupe aéroportuaire est en hausse de 129,6 % par rapport à 2021, à 91,9 millions de passagers, soit 69,4 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

" L'accélération de la reprise du trafic dans nos aéroports devrait se poursuivre pour les semaines à venir ", a ajouté le groupe ADP.

" Durant les mois d'été, son niveau pourrait être ponctuellement proche, voire supérieur à celui de 2019, confortant l'hypothèse du groupe pour 2022, d'un trafic compris entre 70 % et 80 % du niveau de 2019 ", a-t-il ajouté.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire avec près de 300 millions de passagers ;

- Chiffre d’affaires de 2,8 Mds€ réparti en 5 pôles – les activités aéronautiques des 3 aéroports de Paris, les commerces & services, l’activité immobilière des terminaux (ADP étant l’un des plus grands propriétaires fonciers d’Ile-de-France), l’international et les autres activités ;

- Modèle économique visant à devenir leader dans la conception, la construction et l’exploitation d’aéroports et s’appuyant sur les 3 aéroports de Paris, les 27 aéroports gérés dans le monde ainsi que sur les accords avec les compagnies aériennes ;

- Capital détenu à 50,6 % par l’Etat français, devant le néerlandais Shiphol (8 %) et le groupe Vinci (8 %), Augustin de Romanet, directeur général, présidant le conseil d’administration de 15 membres ;

- Situation financière tendue, avec une dette de 8 Mds€ et ratio dette/capitaux propres proche de 200 % mais trésorerie de 2,4 Mds€ et garantie de la dette par l’Etat.

Enjeux

- Stratégie « 2025 Pionneers » : infrastructures : + 80 % des départs à l’heure, connexions multimodales, concessions : maturité moyenne stabilisée à 30 ans, ;

- Stratégie d'innovation focalisée sur les prestations télécom & mobilités via le Hub One : écosystème digital global et centré sur la donnée, via 100 routes internationales et la smartisation des aéroports, 120 expérimentations dont 30 industrialisées ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2030 pour les aéroports parisiens : amélioration de la qualité de l’air, valorisation des déchets, usage de 10 % d’énergies bas carbone et préservation des surfaces pour la biodiversité ;

- Refonte organisationnelle des Aéroports de Paris ;

- Poursuite des réductions de coûts mais reprise des investissements à 1 Md€ par an jusqu’en 2025, dont 550 à 600 M€ pour Paris en 2022.

Défis

- Forte corrélation aux variations de la pandémie et à la santé financière des compagnies aériennes, notamment EasyJet et AirFrance-KLM, 1er et 2ème opérateurs à Paris ;

- Fin de la coopération industrielle HubLink entre les Aéroports de Paris et le néerlandais Schiphol, débouchant sur la fin des participations croisées, au plus tard en mai 2023 ;

- Revue des activités à l’international ;

- Perspectives : 2022 : après le très fort 1er trimestre (revenus en hausse de 79 %) reprise du trafic de 60 à 80 % par rapport à 2019, marge opérationnelle de 30 % à 35 %,retour à un résultat net positif et levier de la dette entre 6 et 7 / 2023 : trafic égal à 85-95 % de celui de 2019, marge de même niveau qu’en 2022, dividende minimal de 1 €, soit un taux de distribution de 60 % / 2024 : trafic égal à 85-95 % de celui de 2019, marge opérationnelle de 35 à 40 % et dividende minimal de 3 €, soit un taux de 60 % / 2025 : trafic

- Maintien de la suspension du dividende jusqu’en 2022.

Une réduction future du nombre de déplacements

Selon une étude du cabinet Roland Berger, le nombre des déplacements personnels comme professionnels en avion pourraient reculer de 20% une fois les crises passées. Cette tendance négative résulte des préoccupations environnementales. L es passagers devraient davantage opter pour des compagnies aériennes respectueuses de l’environnement . Cette démarche est dans le prolongement du mouvement « flygskam » , « la honte de prendre l’avion », né en Scandinavie peu de temps avant le début de la pandémie. Le développement de la mobilité virtuelle favorisera également le recul des déplacements, qui sera plus important pour les déplacements professionnels (environ 21% à 24%) que pour les voyages personnels (14% à 20%). D’après l’étude, le long-courrier ne retrouvera ses niveaux de 2019 qu’en 2026.