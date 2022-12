A suivre aujourd'hui... Graines Voltz

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Graines Voltz pour l’exercice 2021/2022 s’établit à 132,2 millions d'euros en croissance de 8,1% par rapport à l’exercice précédent. En excluant les filiales non stratégiques du pourtour méditerranéen (Maroc, Algérie et Turquie) le chiffre d’affaires de l’exercice s’établit à 126,1 millions d'euros en croissance de 10,9% par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires progresse de 9,1% en France et de 14,4% dans les autres pays européens. À périmètre constant, l’activité progresse de 1,09% sur le périmètre stratégique.

En matière de produits sur ce même périmètre, les jeunes plants enregistrent une progression de 21,3%, alors que les semences sont en repli de 4,3% par rapport à l'exercice précédent. La demande de semences a été plus sensible à la canicule et aux effets d'arbitrage consécutifs à la guerre en Ukraine.

La stratégie de développement mixte semences/jeunes plants a permis au groupe de diversifier ses marchés en renforçant sa résilience.

Concernant ses perspectives, Graines Voltz explique qu'il est difficile d'afficher un objectif d'activité pour l'exercice en cours compte tenu de l'instabilité qui demeure sur les marchés du fait de la poursuite du conflit en Ukraine et de ses conséquences économiques. Néanmoins, et à supposer que la situation économique et géopolitique ne se dégrade pas davantage, le groupe considère toujours comme possible l'hypothèse d'une croissance, à périmètre courant, de 5 à 10% en 2022/2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.