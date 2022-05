A suivre aujourd'hui... Gerard Perrier Industries

(AOF) - L’activité du premier trimestre de l’exercice 2022 du groupe Gérard Perrier Industries, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est ressorti en hausse de 21,6 % par rapport à la même période de l’exercice précédent (+5% à périmètre constant), à 65,28 millions d'euros. L’ensemble des pôles ont contribué à cette progression: l’activité Installation/Maintenance a progressé de 10,7%, le pôle qui englobe la Fabrication d’équipements électriques et électroniques et l’activité des spécialistes métiers, de 8,2%, et le pôle Energie de 1,1%.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, la Direction réitère son objectif d'un chiffre d'affaires de 250 millions euros.

Par ailleurs, le directoire proposera à l'assemblée générale du 2 juin 2022 le versement d'un dividende de 2 euros par action, en hausse par rapport à l'exercice précédent (1,60 euro). Le dividende sera versé à compter du 10 juin 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les créneaux porteurs des équipementiers électriques

Legrand et Schneider Electric ont su saisir les opportunités liées aux préoccupations environnementales. Legrand a misé sur l'innovation et la croissance externe. Il a encore récemment annoncé deux acquisitions, l'une aux Pays-Bas, l'autre en Finlande. Ces deux opérations vont lui permettre d'étoffer ses solutions pour la recharge de véhicules électriques et renforcent ses positions sur des segments porteurs grâce à la montée en puissance de la mobilité verte et la lutte contre le changement climatique. Quant à Schneider Electric, son positionnement, orienté sur les équipements connectés, les services, et l'efficacité électrique, soutient ses performances. Il va poursuivre dans cette voie, convaincu que tous ses marchés vont accélérer dans les trois prochaines années.