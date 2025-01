A suivre aujourd'hui... genOway

(AOF) - La biotech genOway annonce que son chiffre d’affaires pour l’année 2024 est en croissance" exclusivement organique" de 10% sur un an à 2,1 millions d’euros. Cette performance "témoigne d'une bonne résilience du business model de genOway qui délivre, pour la cinquième année consécutive, une croissance organique à deux chiffres, tirée par le développement de ses ventes de modèles Catalogue malgré une contraction du marché observée sur les derniers mois de l'exercice (attentisme des clients et réallocations budgétaires) et des ressources commerciales limitées", commente la société.

Alors que "l'attentisme du marché des études précliniques devrait perdurer" au cours des prochains mois, genOway anticipe une activité au premier semestre 2025 "équivalente à celle du premier semestre 2024".

Le second semestre devrait en revanche "être marqué par une accélération de l'activité, sous l'effet combiné de la mise sur le marché des derniers modèles (immuno-oncologie et processus inflammatoire) et du renforcement des ressources commerciales et marketing".

genOway confirme son objectif de marge d'Ebitda supérieur à 18% en 2024 et réitère son objectif long terme d'une marge d'Ebitda supérieure à 15% sur toutes les années du plan stratégique jusqu'en 2028.

Cette société est spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique de sélectionner les candidats médicaments les plus efficaces et les plus sûrs.

