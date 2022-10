A suivre aujourd'hui... Genomic Vision

(AOF) - Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, a annoncé des changements au sein de sa structure de gouvernance. L’Assemblée Générale des actionnaires a décidé la révocation d' Elisabeth Ourliac, Tammou Abikhzer et Stéphane Verdood de leur mandat respectif de membre du Conseil de surveillance de la Société. Par ailleurs, cette même assemblée a décidé la révocation de Dominique Remy-Renou de ses fonctions de membre du Directoire.

A la suite de ces décisions, les actionnaires de la Société ont approuvé lors de l'Assemblée Générale la nomination de Madame Florence Allouche et de Messieurs Mohammad Afshar et Eric Edery en qualité de membres indépendants du Conseil de surveillance pour une durée de six ans telle que prévue dans les statuts de la société.

Aaron Bensimon a par ailleurs été nommé en qualité de président du Directoire pour la durée de son mandat de membre du Directoire, étant précisé que cette nomination a mis fin à son mandat de directeur général de Genomic Vision.

