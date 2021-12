A suivre aujourd'hui... Genfit information fournie par AOF • 20/12/2021 à 08:16



(AOF) - Vendredi, Genfit a flambé de 40,8% à 4,22 euros. Impossible n'est pas Lillois ! La biotech nordiste, ange déchu depuis l'échec retentissant (chute de 80% de l'action) de son élafibranor contre la Nash (cirrhose non alcoolique) en mai 2020, revient sur le devant de la scène. Elle a signé un partenariat exclusif avec Ipsen pour développer l'élafibranor dans une autre pathologie, la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Ce marché est estimé un milliard de dollars, trente fois moins que la Nash, mais la concurrence y est moins féroce. Marque de confiance, Ipsen a pris 8% de son capital.



Selon Invest Securities, le deal a été conclu à environ 7,02 euros l'action, ce qui représente une prime de 134% (cours de clôture de 2,99 euros de jeudi). Ipsen, qui déboursera 28 millions d'euros, obtient une place au conseil d'administration.



Selon les termes de l'accord, Ipsen versera à Genfit un montant pouvant atteindre jusqu'à 480 millions d'euros, comprenant un versement initial de 120 millions d'euros ainsi que des paiements additionnels liés à l'atteinte d'étapes réglementaires et commerciales et liées aux ventes pouvant aller jusqu'à 360 millions d'euros. Le groupe percevra également des royalties, échelonnées, à deux chiffres, et pouvant atteindre 20%.



Les premiers résultats de l'étude de phase 3 sont attendus début 2023. En contrepartie de ces sommes, Genfit à Ipsen les droits globaux pour développer et commercialiser elafibranor dans la CBP. La biotech lilloise reste responsable de l'étude jusqu'à la fin de la période d'étude en double aveugle. Par ailleurs, ce partenariat ouvre également la possibilité pour Ipsen d'accéder aux compétences de recherche de Genfit et à d'autres programmes cliniques.



La CBP est une maladie inflammatoire, chronique et rare du foie entraînant une destruction lente et progressive des canaux biliaires du foie, ce qui provoque une accumulation de bile et d'autres toxines dans le foie, pouvant conduire au développement d'une fibrose et d'une cirrhose.