A suivre aujourd'hui... Genfit

(AOF) - Genfit a signé un accord exclusif en vue d'acquérir l'intégralité des actions et droits de vote de Versantis AG, société suisse de biotechnologie privée de stade clinique et visant à répondre aux besoins médicaux croissants dans le domaine des maladies du foie. Cet accord comprend un versement initial de 40 millions de francs suisses dus à la conclusion de l'opération ainsi que des versements complémentaires pouvant atteindre 65 millions de francs suisses conditionnés à des résultats positifs de Phase 2 pour VS-01 et VS-02 ainsi que l'approbation réglementaire de VS-01.

En outre, Versantis est éligible à un tiers des revenus nets résultant de la vente potentielle du Pediatric Review Voucher de l'indication pédiatrique de VS-01 par Genfit à un tiers, ou un tiers de la valeur juste de marché de ce Voucher si Genfit choisit de l'appliquer à l'un de ses programmes.

Genfit financera le versement initial de l'acquisition à partir de sa trésorerie et position de trésorerie. Sur base du plan de développement pour nos programmes actuels et ceux de Versantis, des revenus attendus de nos accords de partenariats, et en tenant compte des coûts de transaction, nous estimons que le financement du développement du groupe est assuré pour environ deux ans.

L'opération enrichit de manière significative le portefeuille de produits de Genfit grâce à VS-01-ACLF, programme prêt à entrer en Phase 2 basé sur la technologie "first-in-class" des liposomes extracteurs, VS-01-UCD, programme pédiatrique visant le trouble du cycle de l'urée (urea cycle disorder ou UCD), et VS-02-HE, un programme préclinique focalisé sur l'encéphalopathie hépatique (HE).

Elle permettra d'allier l'expertise de Versantis au savoir-faire de Genfit dans la conduite de programmes de développement complexes dans les maladies du foie, afin de renforcer et accélérer la recherche et le développement.

L'accord devrait être finalisé au cours du quatrième trimestre 2022, faisant suite à la consultation des organisations de représentants du personnel de Genfit.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.