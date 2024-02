A suivre aujourd'hui... Gaussin

(AOF) - Gaussin annonce avoir reçu une promesse unilatérale de la part de son partenaire japonais Macnica pour l'acquisition de sa part de 51% dans leur co-entreprise Gama (Gaussin-Macnica-Mobility), dont l'activité est dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises. Gama est née de la reprise des actifs de la société Navya en avril 2023: spécialisée dans les systèmes de mobilités autonomes pour le transport de personnes et de marchandises, elle est installée à Villeurbanne et emploie 135 salariés en France.

L'opération de rachat serait effective fin avril/début mai 2024, sous réserve de la finalisation des démarches organisationnelles et opérationnelles par les deux entreprises, et de sa validation par l'ensemble des autorités et instances compétentes.

Ce projet de cession s'inscrit directement dans le recentrage stratégique du Groupe Gaussin autour de ses activités les plus rentables, à savoir les véhicules électriques logistiques, portuaires et tout-terrain. Il s'agit également de renforcer ses flux de trésorerie tout en maîtrisant sa base de coûts opérationnels et frais de R&D.

Jean-Claude Bailly, ancien vice-président de Gaussin, reste à la tête de Gama.

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.