A suivre aujourd'hui... Gaussin

(AOF) - Gaussin annonce que Charles Henri Carboni, administrateur judiciaire de l’entreprise a saisi la Présidente du Tribunal de commerce de Vesoul aux fins de désignation d’un administrateur provisoire afin de préserver les intérêts de l’entreprise, des salariés et des actionnaires. La direction de l’entreprise, les salariés et les organes de la procédure de sauvegarde ont été informés de la tenue d’une réunion, le 6 mai 2024, entre deux des membres du conseil d’Administration du spécialiste des solutions de transport et de logistique innovantes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.