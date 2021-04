A suivre aujourd'hui... FOCUS HOME INTERACTIVE

(AOF) - Au cours du quatrième trimestre 2020/21, Focus Home Interactive a généré un chiffre d'affaires de 29,6 millions d'euros, en hausse de 23%. Le catalogue est en hausse de 12% à 12,5 millions d'euros. Le back-catalogue poursuit sa très bonne performance avec un chiffre d'affaires en hausse de 30% à 16,7 millions d'euros. Sur l'exercice, les ventes digitales ont représenté 89% des ventes totales, contre 82% l'année précédente. La part des ventes à l'international poursuit également sa progression atteignant 95% contre 93% pour l'exercice 2019/20.

Focus Home Interactive a confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires pour la fin de l'exercice 2021/22 : 150-200 millions d'euros à périmètre constant.

En parallèle à ces résultats, l'éditeur de jeux vidéo a annoncé l'acquisition de Streum On Studio, partenaire historique du groupe.

Les équipes dédiées à la croissance externe du groupe sont également en discussion avec d'autres cibles qui pourraient constituer des acquisitions structurantes pour Focus Home Interactive.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Croissance du marché pour 2020

Le marché total du jeu vidéo a bondi de 51% en Europe pendant le premier confinement, du 16 mars au 31 mai. Ensuite, le secteur a bénéficié des sorties de jeux vidéo qui ont rencontré un vif succès : « Final Fantasy VII Remake », « Ghost of Tsushima », « The Last of us 2 » (tous trois jeux de la console PS4 de Sony), « Super Mario 3D All-Stars » (console Switch de Nintendo), « World of Warcraft » (jeu sur PC) ou encore « Cyberpunk 2077 » (PC, PS4, Xbox).

En revanche, en France le second confinement a eu un impact négatif sur les ventes, illustrant l'impact de la fermeture des magasins et des rayons dits non essentiels. Néanmoins le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) estime qu'au final l'année 2020 sera une très bonne année pour le marché français. Les ventes réalisées en e-commerce sont à des niveaux très élevées. Les foyers se sont équipés en consoles et en accessoires lors du premier confinement, et les ventes de la PlayStation 5 et des Xbox Series sont très bonnes. La demande est même bien supérieure à l'offre disponible. L'an passé, le marché du jeu vidéo représentait 4,8 milliards d'euros, en recul de 2,8% par rapport à 2018.