A suivre aujourd'hui... Fnac Darty

(AOF) - A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, Fnac Darty a confirmé ses objectifs d’atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé (hors IFRS 16) d’environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023, et un cash-flow libre opérationnel (à données comparables) d’au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025. Concernant 2022, le groupe explique que le début de l'année reste perturbé par la crise sanitaire et la montée progressive de l'inflation.

Dans ce contexte et compte tenu du fort effet de base de comparaison au 1er semestre, Fnac Darty dit rester prudent, à ce stade, sur l'évolution de ses marchés en 2022.

Cependant, le groupe souligne qu'il pourra " s'appuyer sur son positionnement d'acteur omnicanal de référence pour assurer la meilleure disponibilité et qualité d'offre produits et services possible, son positionnement sur des produits premium et sa solide maîtrise des coûts ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier distributeur français, né en 2016, de produits techniques et d’électro-ménager sous enseignes Fnac et Darty et deuxième distributeur web ;

- Activité de 7,5 Mds€ répartie entre les produits techniques pour 49 %, les produits éditoriaux pour 17 % et l’électro-ménager pour 21 %, les autres produits & services pour 13 % ;

- Présence forte en France & Suisse (83% des ventes des 908 magasins), la péninsule ibérique (9 %) et la Belgique & Luxembourg ;

- Modèle d'affaires considérant la distribution comme une plateforme de services, tant pour les marques que pour le consommateur et visant à accroître le leadership hors de France, avec pour objectif de moyen terme une marge opérationnelle de 4,5 à 5 % ;

- Capital ouvert, avec l'allemand C-economy comme 1er actionnaire avec 24 % des titres, Enrique Martinez étant directeur général et Jacques Veyrat présidant le conseil de 13 membres.

Enjeux

- Nouveau plan stratégique Everyday sur 3 piliers à horizon 2025 : digitalisation, via 50 % des investissements du groupe, dans la distribution omnicanal en plaçant les vendeurs au centre du conseil et visant 30 % des ventes sur le web / accompagnement des clients vers les produits plus durables via le score de durabilité / fiabilité, disponibilité des pièces détachées, réparation (2,5 millions de produits réparés) / déploiement de Darty Max, service de réparation par abonnement / autofinancement libre cumulé de 500 M€ sur 2021-23 et de 240 M€ annuel dès 2025 ;

- Stratégie d'innovation focalisée sur le renforcement des capacités digitales et logistiques : empreinte omni-canale / Digital Factory pour l'agilité et la vélocité des site d'e-commerce ;

- Stratégie environnementale : économie circulaire avec l'allongement du cycle de vie des produits (abonnement à la réparation DartyMax, label « choix durable Darty », indice de réparabilité des smartphones, déploiement des services de réparation WeFix) et partenariat avec La Bourse aux livres de revente d’ouvrages d’occasion / réduction de moitié des émissions de CO2 en 2030 par rapport à 2019 ;

- Rapidité des avancées du plan Everyday au 1 er semestre 2021 - complémentarité entre les réseaux de magasins et de vente en ligne, ouverture de 18 magasins ;

- Diversification dans la mobilité par partenariats -Citroën, Xiaomi, Angell Bike, Cyclofix....

Défis

- Risque concurrentiel fort de la part d’Amazon ;

- Interrogation sur les intentions des actionnaires allemands, Metro et C-economy;

- Intensification du maillage territorial -14 magasins ouverts au 3 ème trimestre 2021 ;

- A fin septembre 2021, malgré les obligations de couvre-feu ou de confinement (jusqu’au 19 mai 2021 en France), hausse de 13 % du chiffre d’affaires dont le ¼ réalisé en ligne ;

- Objectif 2021, rehaussé : hausse de 5 % des revenus et bénéfice opérationnel entre 260 et 270 M€;

- Retour aux actionnaires : dividende 2020 de 1 €, engagement de 1,5 € pour 2021 et analyse, chaque année, d’un dividende exceptionnel ou de rachats d’actions.