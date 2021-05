A suivre aujourd'hui... FIGEAC AERO

(AOF) - Figeac Aéro a publié un chiffre d'affaires 2020-2021 de 201,2 millions d'euros, en repli organique de 53%. En plus de l'immobilisation du Boeing 737 MAX, l'équipementier aéronautique a subi de plein fouet la crise que traverse le secteur en raison des restrictions de déplacements provoquées par le covid-19. La division Aérostructures (81% de l'activité) est celle qui a le plus souffert de la situation avec un repli de 56,5% en organique. Néanmoins, le groupe a affiché une croissance de 13,1% au second semestre, par rapport au premier.

Le plan de performance (réduction des charges de personnels et des frais généraux et administratifs, rationalisation des sites de production, rapatriement sélectif d'une partie des achats liés à la sous-traitance, optimisation de l'utilisation de la matière première et rationalisation des achats généraux) devrait permettre une réduction structurelle des coûts fixes de l'ordre de 30 millions d'euros, dont le quasi plein effet sera visible sur le second semestre de l'exercice en cours (clos le 31 mars 2022).

Avec la reprise du secteur aérien, Figeac Aéro se dit prêt à "reprendre son envol" et affirme qu'il sortira renforcé de cette crise, sans toutefois donner d'objectifs chiffrés.

Des fondamentaux d'une croissance mondiale qui demeurent

La crise actuelle ne remettrait pas durablement en cause les fondamentaux de la croissance mondiale du transport aérien, qui devrait retrouver un rythme de 4 % par an en moyenne sur les vingt prochaines années. Cela devrait assurer un doublement du nombre de passagers aériens sur la période, ainsi qu'un quasi-doublement de la flotte mondiale, qui atteindrait 48.400 avions en 2039.

Les avions monocouloirs moyen-courriers, de type Airbus A320 et Boeing 737, représenteront toujours la plus grosse partie de la demande, avec 32.270 livraisons prévues sur vingt ans. Une prévision quasi-identique à celle de 2019. L'Asie, en particulier la Chine, hébergera la plus grande partie de la flotte mondiale (presque 40% contre 30% actuellement).