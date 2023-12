A suivre aujourd'hui... Figeac Aéro

(AOF) - Figeac Aéro a publié ses résultats semestriels au titre de l’exercice 2023/24, clos le 30 septembre 2023, d'où ressortent un Ebitda courant en amélioration de 33,3% à 19,9 millions d'euros et un chiffre d’affaires de 181,2 millions d'euros, en croissance organique de 24,9%. L’amélioration de la performance opérationnelle est soutenue principalement par la hausse de l’activité et la maîtrise des charges de personnel. Le sous-traitant aéronautique a dégagé un résultat net part du groupe de 5,3 millions d'euros, en repli de 21,2% comparé à la même période de l'an passé.

La dette nette de Figeac Aéro est restée stable à 287,3 millions d'euros (contre 283,6 millions) et la trésorerie solide, à 91,7 millions d'euros.

Avec un premier semestre particulièrement solide, Figeac Aéro est en "excellente position pour atteindre l'ensemble de ses objectifs financiers" pour l'exercice 2023/24, à savoir entre 375 et 390 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre 48 et 53 millions d'euros d'Ebitda courant et enfin, entre 16 et 20 millions d'euros de Free Cash Flows.

La dynamique actuelle permet également au groupe de confirmer ses objectifs financiers pour l'exercice 2024/25.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.