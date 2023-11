A suivre aujourd'hui... Europlasma

(AOF) - Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce avoir procédé au tirage de la dixième tranche de 200 Océane, sans BSA attachés, pour un montant nominal d'un million d'euros. L'émission des 200 Océane réalisée ce jour pourrait donner lieu à la création de 136 986 301 actions nouvelles sur la base d'un prix de conversion théorique de 0,0073 euro, soit 100% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action ordinaire sur les 15 jours de bourse consécutifs précédant immédiatement le tirage de ce jour.

La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la Société à ce jour pourrait ainsi ressortir à 0,69%.

La société rappelle avoir annoncé par communiqué de presse du 23 mars 2023, la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 15 millions d'euros sur 3 ans, par émission de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les "Oceane") avec bons de souscription attachés le cas échéant (les "BSA ") au profit de Environmental Performance Financing ("EPF").

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.