A suivre aujourd'hui... Eurofins Scientific

(AOF) - Eurofins Scientific annonce la disponibilité de son test PCR innovant pour la détection qualitative simultanée du virus mpox et sa différenciation des autres virus de la famille orthopox (variole, cowpox, buffalopox, etc.) : le test Mplex Mpox, Orthopox. Eurofins met ce nouveau test à la disposition de ses laboratoires au service des autorités sanitaires du monde entier, lorsque cela est nécessaire et applicable. Le groupe a mis de côté des contingents de kits de test pour les donner aux autorités sanitaires des pays africains qui pourraient avoir besoin de ces tests. xcvd

La directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM), Pamela Rendi-Wagner, a fait remarquer que l'épidémie de variole survenue en 2024 dans plusieurs pays africains, que l'OMS a déclarée urgence de santé publique de portée internationale, est susceptible d'entraîner "davantage de cas sporadiques importés sur le continent européen", ce qui nécessitera une surveillance, des tests et un soutien en matière de diagnostic.

