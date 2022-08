A suivre aujourd'hui... Eurobio Scientific

(AOF) - Eurobio Scientific a signé un accord en vue d’acquérir la société néerlandaise Genome Diagnostics BV (GenDx) auprès de son fondateur et de ses actionnaires pour un montant de 135 millions d’euros, net de la trésorerie ajustée. Le paiement sera intégralement effectué en numéraire, financé avec la trésorerie du groupe et, en partie, par un prêt bancaire d’un total de 90 millions d’euros. La réalisation de cette opération est soumise à la finalisation du contrat de financement bancaire.

En 2021, GenDx a réalisé 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour 6,9 millions d'euros d'Ebitda. Au cours du premier semestre 2022, le chiffre d'affaires de GenDx est estimé à 11,2 millions d'euros, pour 5,4 millions d'euros d'Ebitda.

Cette acquisition permettra à Eurobio Scientific de compléter son portefeuille commercial avec une gamme de produits 100% propriétaires parmi les plus performantes dans le domaine du diagnostic HLA pour évaluer la comptabilité entre donneurs et receveurs dans le cadre des greffes d'organes et de moelle. Elle lui permettra également de renforcer son empreinte géographique, principalement en Europe et aux USA.

Denis Fortier, Directeur général délégué et co-CEO d'Eurobio Scientific, Président d'EurobioNext, a déclaré : " Cette opération est transformante pour Eurobio Scientific et s'inscrit totalement dans le cadre de la stratégie de développement que nous menons depuis plusieurs années avec succès, reposant sur une présence directe en Europe et un accroissement de la part de produits propriétaires ".

Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur général délégué et CFO d'Eurobio Scientific, a ajouté : " Ce rapprochement, qui a le soutient de nos partenaires financiers, permettra à Eurobio Scientific de renforcer siginificativement la part des produits propriétaires dans son chiffre d'affaires et donc sa profitabilité. La taille du financement associé à cette opération donne également à Eurobio Scientific les moyens de poursuivre sereinement le développement du Groupe ".

La réalisation définitive de l'acquisition devrait intervenir d'ici la mi-octobre.

