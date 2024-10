A suivre aujourd'hui... Euroapi

(AOF) - Euroapi annonce avoir finalisé et sécurisé le financement de son plan stratégique Focus-27, et signé avec Sanofi un nouvel amendement au contrat global de fabrication et d'approvisionnement signé en 2021. Euroapi et son syndicat bancaire ont signé un nouveau crédit renouvelable (RCF) de 451 millions d'euros assorti de sûretés, qui refinance le crédit renouvelable existant, avec une échéance étendue à février 2029.

Les emprunts contractés dans le cadre de cet accord porteront un intérêt à un taux variable indexé sur l'Euribor, majoré d'une marge applicable et fonction du ratio de levier d'Euroapi, défini comme la dette nette totale rapportée au Core EBITDA. Le RCF sera assujetti à une clause ("covenant") selon laquelle le ratio de levier ne pourra excéder 4,00x à partir du 30 juin 2027, ainsi qu'à une clause de liquidité de 50 millions d'euros applicable à partir de la date de signature et jusqu'à l'échéance du crédit.

Sanofi a confirmé son soutien dans l'exécution du plan Focus-27 en investissant 200 millions d'euros dans une Obligation Hybride Perpétuelle Super Subordonnée. Cet instrument non-dilutif, qui figurera dans les " Capitaux propres " des états financiers consolidés, apporte à Euroapi une flexibilité financière supplémentaire dans la mise en œuvre du plan Focus-27. Euroapi peut décider de différer et de capitaliser le paiement des intérêts à chaque date de paiement, sous réserve de certaines conditions, dont l'absence de paiement de dividendes ou de rachats d'actions. L'obligation hybride est assortie d'un coupon de 8,113% jusqu'à la première date de revalorisation ("reset date"), prévue en février 2029.

La finalisation ("closing") du refinancement du RCF et de l'Obligation Hybride Perpétuelle Super Subordonnée est attendue avant la fin du mois d'octobre 2024, et mettra un terme à la collaboration de l'entreprise avec le mandataire ad hoc nommé en juin 2024.

Afin de soutenir la mise en œuvre de Focus-27, Sanofi a accepté de réserver une capacité minimale disponible pour cinq produits sélectionnés fabriqués par Euroapi. Sanofi versera ainsi 54 millions d'euros dont 18 millions d'euros au second semestre 2024 et 36 millions d'euros en 2025. Ces réservations de capacité permettront de sécuriser les revenus et d'augmenter la performance globale des cinq produits.