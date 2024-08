A suivre aujourd'hui... Eurazeo

(AOF) - Eurazeo a annoncé la réalisation de l’acquisition d’Eres Group pour un montant de plus de 350 millions d’euros. L’investissement dans Eres Group représente la cinquième transaction du fonds ECV, déployé à plus de 40%. Fondé en 2005 et basé à Paris, Eres Group est le principal acteur indépendant français dans le conseil et la structuration, la gestion d'actifs et la distribution de plans d'épargne salariale (PEE, PERECO), de régimes de retraite (PER) et de plans d'actionnariat salarié. Eurazeo investit aux côtés des dirigeants, des collaborateurs ainsi que des fondateurs d'Eres Group.

