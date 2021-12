A suivre aujourd'hui... EssilorLuxottica information fournie par AOF • 17/12/2021 à 08:19



(AOF) - EssilorLuxottica, GrandVision et Vision Group, un des plus importants réseaux de distribution pour les opticiens italiens, qui opère également la chaine de magasins VisionOttica, ont annoncé que les sociétés ont conclu un accord prévoyant l’acquisition par Vision Group de la marque VistaSì et des 99 magasins de ce réseau en Italie, ainsi que de 75 magasins GrandVision dans le pays. Cela fait suite aux engagements pris auprès de la Commission européenne le 23 mars 2021, dans le cadre de l’acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica.



L'accord entre les trois groupes s'accompagne de la signature d'accords de transition conclus entre le vendeur et l'acheteur afin d'assurer la continuité immédiate de l'activité des entités concernées après la finalisation de l'opération.



La finalisation de l'opération entre EssilorLuxottica, GrandVision et Vision Group est soumise à l'approbation de la Commission européenne, conformément à la procédure d'engagements. La finalisation est attendue au cours du premier trimestre 2022.





AOF - EN SAVOIR PLUS

La Chine devient le premier consommateur de cosmétiques français

Les exportations du secteur français de la cosmétique ont reculé de 11,8%, à 15,7 milliards d'euros en 2020. La crise sanitaire a désorganisé la production et la logistique de la filière, qui conserve néanmoins sa position de deuxième contributeur au solde positif du commerce extérieur. La France maintient également sa place de leader mondial du secteur (24 % de parts de marché).

Dans un mouvement similaire à celui de l'industrie du luxe , la Chine est devenue le premier marché, devant l'Allemagne et les Etats-Unis. En 2020, les exportations vers ce pays ont bondi de 20,7%, alors qu'elles reculaient de 15% vers les Etats-Unis et de 24% vers l'Allemagne. D'après la Fédération des entreprises de la beauté, la Chine est de loin le premier acheteur de rouge à lèvres français, avec plus d'un rouge à lèvres sur quatre exportés.