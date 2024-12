A suivre aujourd'hui... EssilorLuxottica

(AOF) - EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord pour l'acquisition du groupe Espansione, une société basée en Italie et spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux non invasifs destinés au diagnostic et au traitement de la sécheresse oculaire, des maladies de la rétine et de la surface oculaire. Ces dispositifs sont couverts par des brevets internationaux. Cette opération est sujette aux approbations règlementaires locales et aux conditions de clôture d’usage. Aucun détail financier concernant cette acquisition n'a été divulgué.

Le groupe Espansione est un pionnier de la med-tech qui offre les standards médicaux les plus élevés dans plus de 40 pays, avec la technologie de photobiomodulation (PBM) -Light Modulation Low-level Light Therapy (LLLT)-, utilisée en médecine ophtalmique et en dermatologie, et la technologie Intense Pulsed Light (IPL).

