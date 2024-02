A suivre aujourd'hui... EssilorLuxottica

(AOF) - En 2023, EssilorLuxottica a dégagé un résultat net ajusté à hauteur de 2,94 milliards d'euros, soit 11,6% du chiffre d'affaires, contre 11,7 % en 2022. Il est en hausse de 14,3% à taux de change constants. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 4,178 milliards d'euros sur l'année, soit 16,5% du chiffre d'affaires, contre 16,8% en 2022. La marge brute ajustée s'est élevée à 16,090 milliards d'euros en 2023, atteignant 63,4% du chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires annuel a augmenté à taux de change constants de 7,1% à 25,39 milliards d'euros.

Au quatrième trimestre 2023, il a enregistré un chiffre d'affaires de 6,25 milliards d'euros, en hausse de 7,1% par rapport à l'année dernière à taux de change constants (+2,4 % en termes courants). Il a accéléré par rapport aux +5,2% du troisième trimestre.

Les quatre régions et les deux segments (Professional Solutions et Direct to Consumer) ont contribué à cette performance, reflétant le modèle équilibré et diversifié des ventes du groupe.

La recommandation du conseil d'administration aux actionnaires, lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 30 avril 2024, sera d'approuver le paiement d'un dividende de 3,95 euros par action, en hausse de 22%.

Le groupe confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants. Il anticipe l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20% du chiffre d'affaires à l'issue de cette période.

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’ophtalmie et de l’optique, né en 2018 du rapprochement entre Essilor et Luxottica ;

-Chiffre d'affaires de 24,5Mds€ réalisé à 52% dans les ventes directes au consommateur (lunettes de soleil et distribution via GrandVision) et 48% dans les solutions pour professionnels (verres de vue essentiellement);

- Présence forte en Amérique, pour 47% des ventes, en Europe-Afrique-Moyen-Orient pour 36%, en Asie-Pacifique pour 11% puis en Amérique latine ;

-Modèle d'affaires fondé sur l'innovation, l'intégration des process de production, de logistique et de distribution au niveau mondial et le recours au big data pour les prises de décision ;

- Capital contrôlé à 32,1 % par la famille del Vecchio, par les salariés (4,4 %) et marqué par la présence (1,02 %) de BPI France, Francisco Milleri étant président-directeur général et Paul du Saillant directeur général délégué ;

- Bilan sain avec un endettement net de 10,4 Mds€, face à 3,7 Mds€ de liquidités et + 35 Mds€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie 2022-2026 visant une croissance annuelle de 5 % du chiffre d’affaires et d’une marge opérationnelle de 19 à 20 % ;

- Stratégie d'innovation visant à l'éradication de la mauvaise vision d'ici 2050 : articulée de 4 initiatives : améliorer la vision, augmenter la précision des examens de vue, exprimer un style et créer des lunettes connectées / développer le portefeuille de 2 350 familles de brevets provenant des 8 centres de R&D et du nouveau laboratoire en partenariat avec le polytechnico de Milan ;

- Stratégie environnementale « Eyes on the planet » visant la neutralité carbone en 2025, après l’Europe en 2023, avec 2 priorités stratégiques : carbone : autoproduction d'énergie, compensation par reforestation et recours aux renouvelables,

circularité et intégration de l’éco-conception dans tous les développements de produits y compris via l'acquisition de Fedon ;

- Actifs reconnus - lunettes Ray-Ban et Oakley, verres Varilux, Transitions - et montée en puissance des verres Stellest;

- Maintien des investissements dans les réseaux de distribution : après GrandVision et Vitasi, laboratoires américain Walman et, en société commune avec CoopersCies, SightGlass Vision.

Défis

- Résultats de la lutte contre la progression de la myopie des enfants avec les verres Stellest, désormais vendus en France et Italie, avec les verres de SightGlassVision, avec les lentilles de contact MiSightTM, validées par les autorités sanitaires en Chine et aux Etats-Unis ;

- Reprise de la croissance de l’e-commerce (7 % des ventes) ;

- Dividende de 3,23€ en hausse de 29%, payable en action ou numéraire et poursuite du programme de rachat de 2M€ d'actions.

