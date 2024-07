A suivre aujourd'hui... Esker

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre d’Esker s’est établi à 51,5 millions d’euros, en croissance de 14% à taux de change constants et en données publiées. Pour l’ensemble du premier semestre 2024, les ventes du groupe s’élèvent à 99,2 millions d’euros en croissance de 13% à taux de change constants et en données publiées. Le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion souligne qu’il réalise, une nouvelle fois, le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire en termes de niveau d’activité.

La performance du deuxième trimestre se situe dans le haut de la fourchette de croissance cible visée par la société en début d'exercice (12%-14%).

La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du deuxième trimestre 2024 a progressé de 65% à taux de change constants, pour atteindre 7,3 millions d'euros. Pour l'ensemble du premier semestre, la valeur annuelle récurrente des nouveaux contrats signés s'établit à 13,1 millions d'euros, en progression de 50%.

Jugeant "exceptionnelles" les prises de commandes du premier semestre 2024, Esker maintient son objectif de croissance du chiffre d'affaires de 12% à 14% (hors acquisitions et effets de change) pour l'ensemble de l'exercice 2024. À ce niveau d'activité, la marge d'exploitation sera comprise entre 12% et 13% du chiffre d'affaires.

La société considère qu'elle "dispose d'une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie". "Celle-ci est prioritairement axée sur l'accélération de la croissance organique des abonnements, complétée par des opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions et des technologies adjacentes qui augmenteront la valeur délivrée aux clients", précise Esker.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.