A suivre aujourd'hui... Equasens

(AOF) - Le spécialiste des solutions informatiques pour les professionnels de santé, Equasens, a présenté une évolution de son comité de direction à compter du 1er janvier 2024. Damien Valicon, actuel directeur de la division Medical Solutions, est nommé directeur de la division Pharmagest. Il aura pour mission d’assurer la dynamique commerciale de la Pharmacie France et d’ASCA, mais aussi d’accompagner le développement des filiales européennes. Dominique Goursaud, directeur de la stratégie commerciale, est nommé directeur de la Division Medical Solutions.

Il aura pour mission de poursuivre le travail d'organisation commerciale de la division et de développer son offre de services.

Noëlle Stoulig, actuelle directrice Marketing Europe Division Pharmagest, est nommée directrice de la communication du groupe. Les autres membres du Comité de direction conservent leurs fonctions.

Réagissant à ces nominations, Denis Supplisson, Directeur général du groupe Equasens, a déclaré : "Désormais composé d'un tiers de femmes, ce nouveau comité de direction a pour mission d'intensifier la dynamique de croissance et d'être à l'écoute des opportunités d'acquisitions, conformément à la stratégie définie par le conseil d'administration du groupe".

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

En avant toute dans l'IA générative

Les entreprises du numérique ont déjà commencé à adapter leurs offres et leurs pratiques à cette évolution, qui mixe ChatGPT et système d'information. Les cas d'usage les plus développés portent sur les centres d'appels avec l'intervention des chatbots ou dans le marketing, pour générer du texte ou des images de façon automatique. Le potentiel est énorme et Accenture France ambitionne de réaliser 30% de son activité avec le créneau data & IA à horizon 2025. Leader mondial du marché, Accenture a annoncé 3 milliards de dollars d'investissement sur trois ans dans ce domaine, avec un doublement du nombre d'employés dédiés pour atteindre 80.000 (sur 738.000 au total). Quant au leader français du secteur, Capgemini, il vise un investissement de 2 milliards d'euros durant les trois prochaines années, et 60.000 collaborateurs spécialisés (sur 360.000 actuellement).

L'intelligence artificielle désormais régulée en Europe

Il a été tenté de trouver un équilibre entre la volonté de protéger les droits fondamentaux des citoyens et celle de ne pas brider le développement des start-up européennes. Les associations française et allemande des entreprises du numérique, Numeum et Bitkom, avaient d'ailleurs réclamé un règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) favorable à l'innovation pour l'IA en Europe et sans règles trop contraignantes, notamment pour les IA génératives. L'approche européenne consiste à imposer des obligations pour les systèmes d'IA à haut risque, classés de faible à inacceptable. Pour la réglementation de l'IA générative (les systèmes de type ChatGPT), l'UE a établi des exigences plus fortes pour les modèles les plus puissants.