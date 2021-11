A suivre aujourd'hui... Engie

(AOF) - Engie a publié un chiffre d'affaires à fin septembre 2021 de 46,9 milliards d'euros, contre 39,6 milliards un an plus tôt. L'EBIT a affiché une croissance organique de 57% à 4,1 milliards, pour un EBITDA de 7,6 milliards (+26,7%). L'énergéticien a également revu à la hausse ses perspectives 2021 et vise désormais un résultat net de 3 à 3,2 milliards d'euros.

=/ Points clés /=

- Groupe né en 2008 de la fusion GDF-Suez, leader mondial de la transition énergétique, premier producteur mondial d'électricité non nucléaire, premier fournisseur de services d’efficacité énergétique, deuxième fournisseur de services à l’environnement ;

- Activité de 55,8 Mds€ avec de fortes positions en Europe d’où proviennent 64 % des revenus, dont 36 % pour la France, devant les Amérique (16 %) ;

- Modèle d'affaires fondé sur le contrôle de la chaîne de valeur et sur le recentrage sur 5 métiers : les renouvelables, les infrastructures, les infrastructures énergétiques décentralisées et la production & fourniture d’énergie et la gestion de l’énergie et du nucléaire ;

- Capital contrôlé à 23,64 % par l'Etat, aux côtés de la Caisse des dépôts (4,59 %), et à 3,2 % par les salariés, Jean-Pierre Clamadieu présidant le conseil d'administration, Catherine MacGregor assurant la direction générale ;

- Structure financière maîtrisée avec 22,4 Mds€ de dette face à 35 Mds€ de capitaux propres.

=/ Enjeux /=

- Stratégie de croissance annuelle des Renouvelables portée à 4 GW entre 2022-25 et 6 GW entre 2026-30 via :

- simplification avec 4 Business Units contre 25,

- déploiement de « BRIGHT », spécialisé dans les services multi-techniques,

- 9 à 10 Mds€ de cessions et 15 à 16 Mds€ d’investissements de croissance d'ici 2023 ;

- Stratégie d'innovation organisée en feuilles de routes transversales :

- Horizons : 1 / efficacité des process, 2/ diffusion des nouvelles technologies, 3 / veille et recherche pour la croissance future,

- Écosystèmes : 23 Labs thématiques, Engie Factories, plateformes internes (DigiPlace, Common Data, Hub, Inner Source) ;

- Stratégie environnementale :

- 2 objectifs 2030 : recul de 70 % des émissions de CO2 par rapport à 2016 et montée à 58 % des énergies renouvelables dans la production d'électricité,

- sortie totale du charbon en Europe en 2025 et ailleurs en 2027,

- articulée entre la croissance des activités durables et la gestion des risques dans la production,

- engagement pour un net zéro carbone en 2045,

- financée par des emprunts verts ;

- Retour à la rentabilité opérationnelle du nucléaire attendu en 2021;

- Résistance de la rentabilité au recul des prix de gaz européen réglementés grâce à la position de leader au Brésil, à la flotte de CCGT (la plus grande d'Europe), aux renouvelables et aux partenariats de long terme avec les producteurs de gaz, tel Gazprom.

=/ Défis /=

- Positionnement favorisé par le Green Deal européen (hausse des volumes, simplification des appels d'offres pour les énergies renouvelables) et par le plan français d’efficacité énergétique ;

- Impact de la pandémie : hausse de 18 % du chiffre d'affaires et retour à la rentabilité au 1er semestre ;

- Objectifs 2021, relevés : résultat net récurrent entre 2,5 et 2,7 Mds€, levier de dette de moins de 4, 5 Mds€ d’investissements de croissance et 2,5 Mds€ de cessions ;

- Reprise du dividende au titre de 2020 de 0,53 €.