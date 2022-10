A suivre aujourd'hui... Ekinops

(AOF) - Ekinops, fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, a publié son chiffre d'affaires au titre du 3ème trimestre de l'exercice 2022. Le CA consolidé ressort à 32,8 millions d'euros, en croissance dynamique de 36% par rapport à l'an passé. La croissance de toutes les lignes d'activité du groupe est soutenue, à l'instar des ventes des solutions d'Accès qui progressent de 26% sur neuf mois.

Le chiffre d'affaires généré par les ventes de Logiciels & Services a progressé de 32% par rapport à l'exercice précédent, représentant ainsi 14% du chiffre d'affaires au 30 septembre 2022.

Côté perspectives, Ekinops relève son objectif de croissance et confirme ses objectifs de marge brute et d'Ebitda pour l'exercice 2022 :une croissance organique désormais attendue à plus de 20%, contre 15% relevé fin juillet et 12% visé initialement, une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'Ebitda comprise entre 14% et 18%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.