A suivre aujourd'hui... Ekinops

(AOF) - Fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 31,9 millions d'euros, en croissance dynamique de +15%, à l'issue des trois premiers mois de son exercice 2023. Cette solide performance, alors que le premier trimestre 2022 avait été marqué par une croissance de 20%, est conforme au plan de marche annuel visant à réaliser une croissance de l'activité supérieure à +12% sur l'ensemble de l'exercice. À taux de change constant, la croissance trimestrielle s'élève à 14%.

L'exercice 2023 est bien engagé et le groupe confirme ses objectifs annuels 2023 : une croissance de l'activité supérieure à 12% ; une marge d'EBITDA comprise entre 15% et 19%, intégrant les investissements humains et technologiques pour accompagner son développement.

Sur le plan de la croissance externe, Ekinops confirme sa volonté de concrétiser au moins une opération au cours de l'exercice, en favorisant un mode de financement non dilutif.

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.