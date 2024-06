A suivre aujourd'hui... Eiffage

(AOF) - Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, SPIE Nucléaire et ABC viennent de signer avec EDF le marché pour la fourniture et l’installation des groupes électrogènes de secours diesel principaux des projets de six réacteurs nucléaires de type EPR2. Le montant du marché est de plus de 900 millions d’euros. Ce marché comprend les études, la qualification, la fabrication, l’installation, les essais et la mise en service de 24 groupes électrogènes de secours diesel de 10 MWe, sur trois sites (Penly, Gravelines et Bugey).

La phase études démarrera dès cette année. La mise en œuvre du projet, sur une durée prévisionnelle de 17 ans, nécessitera la mobilisation de près de 350 personnes pour chacun des trois chantiers au plus fort de l'activité, et génèrera 80 000 heures réservées à l'insertion professionnelle et à l'emploi de personnes en situation de handicap.