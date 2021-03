A suivre aujourd'hui... EGIDE

(AOF) - Egide a publié un résultat net pour l'année 2020 de 0,98 million d'euros, après une perte de 2,82 millions en 2019. Aux Etats-Unis, le « Paycheck Protection Program » mis en place par le gouvernement américain a permis d'encaisser environ 1,6 millions de dollars, qui ont intégralement été convertis en subvention. L'EBITDA corrigé des loyers s'établit pour sa part à 3,8 millions d'euros contre -0,76 million un an plus tôt. Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe s'élève à 29,97 millions d'euros, en baisse de 5,8 %, et les ventes en dollars représentent 60% du total.

"Alors qu'une forte croissance a été réalisée chez Egide SA (+ 11% / 2019), les ventes américaines ont été temporairement affectées par l'incendie début juillet 2020, avec une perte des revenus estimée à 4 millions d'euros au second semestre", a expliqué le fabricant de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. "Santier reste stable en 2020 (CA : + 0,7% / 2019) malgré les défis du marché et la crise de COVID".

Bien qu'ils ne donne pas de perspectives chiffrées, Le Groupe Egide se dit confiant et prévoit une croissance significative de son activité par rapport à 2020 et 2019. "Le carnet de commandes bénéficie de la combinaison de la résilience du Groupe face à la crise du COVID et d'une accélération tangible des commandes enregistrées début 2021", a précisé Egide.

Optimisme pour le secteur

Les ventes sur trois mois (de septembre à novembre) ont augmenté de 8,3% au niveau mondial par rapport aux trois mois précédents (de juin à août). En Europe, la progression est même supérieure (de 13,8%).

En dépit de la pandémie et d'autres facteurs macroéconomiques, les experts prédisent en 2020 des ventes annuelles bien supérieures à celles de 2019.

Sur ce secteur en croissance, l'Europe cherche à renforcer ses positions. Elle ne détient que 10% du marché mondial, évalué à 440 milliards d'euros. Par ailleurs elle est de plus en plus dépendante d'importations en provenance des États-Unis ou de pays asiatiques. Treize Etats de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, se sont récemment alliés pour investir en commun et ainsi renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération.

L'indice de réparabilité entre en vigueur en France

Cet indice, sur une échelle de 1 à 10, va permettre aux consommateurs de savoir si les produits peuvent facilement être réparés ou non. Son affichage est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Cette mesure s'inscrit dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire votée en février 2020.

D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, seuls 35% des Français déclarent avoir eu recours aux réparations. Les autorités visent un taux de réparation des produits électriques et électroniques de 60 % d'ici à cinq ans.

Pour le moment l'initiative est limitée à la France mais l'Europe réfléchit également à une approche similaire pour lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée.