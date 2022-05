A suivre aujourd'hui... Egide

(AOF) - Le Conseil d’administration du Groupe Egide a décidé de convoquer l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires 30 juin 2022 à 10h00 au Sheraton Paris Airport Hotel & Conference Centre , Terminal 2E, 95716 Tremblay-en-France. Les actionnaires qui ne pourront pas se déplacer à l'aéroport Charles de Gaulle pour assister à l'assemblée physiquement, pourront demander l'accès à la visio-conférence au moins 24 heures à l'avance par e-mail à assemblee@fr.egide-group.com en justifiant de leur statut d'actionnaires.

Ils ne seront toutefois pas considérés comme étant présents à l'assemblée générale et ils ne pourront pas voter en visioconférence et sont donc invités à voter par correspondance ou par procuration par voie postale ou par voie électronique, en privilégiant l'envoi de leur formulaire par voie électronique.

Fortes ambitions du Japon

Le gouvernement japonais cherche à revitaliser son industrie des puces électroniques, avec l’objectif de tripler le chiffre d’affaires en 2030 par rapport à 2020. Le secteur nippon représenterait alors l’équivalent de 100,3 milliards d’euros, sur un marché mondial qui croît fortement. La SIA (Semiconductor Industry Association) considère que le Japon ne représentait plus que 10% de la production mondiale l’an passé, derrière les Etats-Unis (47%) et la Corée du Sud (19%). Le pays dominait pourtant le marché mondial des puces avec 51% de la production, à la fin des années 1980. Le taïwanais TSMC a déjà choisi de créer une usine de 7 milliards de dollars au Japon, en partenariat avec Sony. Elle devrait être financée pour moitié par des subventions publiques.

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.