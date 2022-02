A suivre aujourd'hui... EDF

(AOF) - EDF a dévoilé des résultats annuels en forte hausse grâce à l'envolée des prix de l’électricité et annoncé une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros afin de faite face à la moindre disponibilité de son parc nucléaire et à l'impact des décisions gouvernementales pour limiter la hausse des tarifs de l'électricité. L'Etat, qui détient près de 84% du capital de la société, apportera à cette opération environ 2,1 milliards. En 2021 écrit EDF, tous les objectifs financiers ont été atteints. Le résultat net a été multiplié par huit à 5,1 milliards d'euros.

L'Ebitda a progressé de 11,3% en organique à 18 milliards pour un chiffre d'affaires de 84,5 milliards, en croissance organique de 21,6%.

Pour préserver sa trésorerie, le groupe va proposer une option de versement en actions au titre des exercices 2022 et 2023. Il entend également réaliser pour environ 3 milliards d'euros de cessions, au total, sur les années 2022, 2023 et 2024.

Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF a déclaré : " En 2021, EDF a rempli ses objectifs commerciaux, opérationnels et financiers. L'Ebitda du groupe EDF affiche une croissance significative et atteint son meilleur niveau depuis 2015".

"Les difficultés rencontrées début 2022 amènent EDF à mettre en place un plan d'actions qui vise à poursuivre cette stratégie au service de la transition énergétique et qui s'inscrit dans les objectifs industriels et climatiques de la France aux horizons 2030 et 2050. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un mondial de l'énergie bas carbone créé en 1946 avec 38 millions de clients dans le monde et 120,5 GW de capacités installées, dont 59 % de nucléaire, 25 % d’hydraulique et autres renouvelables et 10 % de fioul ;

- Chiffre d’affaires de 69 Mds€ réparti en 8 segments : production et commercialisation en France pour 41 %, les activités régulées en France pour 23 %, énergies renouvelables pour 8 % services énergétiques sous la marque Dalkia pour 4 %, Royaume-Uni pour 14 %, Italie pour 11 %, Belgique et Brésil pour 3 % et la production d’équipements nucléaires « Framatome » ;

- Modèle d'activité « Cap 30 » avec une ambition servie par 3 plans : devenir neutre en Co2 d'ici 2050, prendre la place de 1er électricien mondial avec 3 priorités -proximité client, production bas carbone et développement international, plan solaire (30 % du marché français), stockage (10GW de capacité dans le monde) et mobilité électrique (30 % du marché de la fourniture de véhicules électriques et opérateur majeur dans les infrastructures) ;

- Capital détenu à 84,3 % par l’Etat, Jean-Bernard Lévy étant PDG du conseil d'administration de 12 membres ;

- Situation financière tendue avec une dette nette de 42,3 Mds€, soit un effet de levier de 2,6, mais garantie par l’Etat, d’où une notation A.

Enjeux

- Ambitions 2020-22 : réduction des coûts opérationnels de 500 €, cessions de 3 Mds€ et levier d’endettement à moins de 2,8 ;

- Stratégie d'innovation dédiée à la transition électrique, climatique, numérique et sociétale : budget R&D de 685 Ms€ avec 716 innovations brevetées / fonds et incubateur EDF Pulse Croissance / programme SWIFT de transformation numérique de l'ingénierie nucléaire et plan EXCELL pour la filière nucléaire ;

- Stratégie environnementale incluse dans la raison d’être du groupe: réduction de 30 % des émissions de CO2 d'ici 2030 / investissements dans la mobilité électrique (bornes, recharges…) / 12,5 Mds€ de financements « verts et durables » ;

- Poursuite de la croissance des renouvelables, de 10 % au 1 er semestre avec 66 GW de projets ;

- Diversification rapide dans l’hydrogène et la mobilité électrique ;

- Opérateur intégré, de la conception et fabrication de réacteurs nucléaires, par le biais de Framatome, détenue à 75 %, aux côtés de Mitsubishi (19,5 %) jusqu’à la distribution.

Défis

- Activité encadrée par la loi NOME (libre concurrence entre tous les acteurs du marché et revente du quart de la production d’électricité nucléaire d’EDF à ses concurrents) et prix de l’électricité administrés en France d’où un coût de maintien du réseau peu inclus dans les tarifs ;

- Décisions publiques françaises, à confirmer, positives pour le nucléaire dans le cadre des plans France Relance et France 2030 et avancées au Royaume-Uni ;

- Visibilité de l’activité, avec l’abandon du projet Hercule de démantèlement du groupe ;

- A fin septembre 2021, hausse de 15,7 % des revenus et finalisation du plan de cessions de 3 Mds€.