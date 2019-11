A suivre aujourd'hui... DRONE VOLT

(AOF) - Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir remporté deux appels d'offres majeurs auprès de RTE, Réseau de Transport et d'Electricité. Il a été sélectionné pour la fourniture de drones et la formation de plus de 400 pilotes. Les livraisons de drones et les formations s'étaleront du quatrième trimestre 2019 jusqu'au 4 quatrième trimestre 2020 et portent sur un montant cumulé de plus de 500 000 euros.