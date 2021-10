A suivre aujourd'hui... Dontnod Entertainment

(AOF) - Le résultat net de Dontnod Entertainment est ressorti à 355 000 euros au au premier semestre (contre 667 000 euros un an auparavant), intégrant, entre autres, une charge exceptionnelle de 0,2 million d'euros sans impact sur la trésorerie et l'amortissement de l'écart d'acquisition relatif à Dontnod Eleven. L'Ebita économique, incluant les crédits d'impôts jeu vidéo (Français et Canadien), ressort en forte amélioration à 3,3 millions d'euros, hausse de 92%.

" Cette bonne performance, au regard de la hausse de 18,5% des produits d'exploitation économiques reflète les choix stratégiques opérés vers plus d'actifs détenus via la propriété intellectuelle sur les jeux coproduits ou auto-édités ", a expliqué l'éditeur de jeux vidéo.

Il a affiché une progression de 19% de ses produits d'exploitation économiques qui s'élèvent à 12,8 millions d'euros.

Le second semestre 2021 sera marqué par le lancement sur Steam, le 1er décembre, de Twin Mirror, premier jeu auto-édité par le studio. Par ailleurs, le studio continuera de bénéficier des royalties issues de Twin Mirror et du back catalogue (dont Life is Strange et Vampyr).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Croissance du marché pour 2020

Le marché total du jeu vidéo a bondi de 51% en Europe pendant le premier confinement, du 16 mars au 31 mai. Ensuite, le secteur a bénéficié des sorties de jeux vidéo qui ont rencontré un vif succès : « Final Fantasy VII Remake », « Ghost of Tsushima », « The Last of us 2 » (tous trois jeux de la console PS4 de Sony), « Super Mario 3D All-Stars » (console Switch de Nintendo), « World of Warcraft » (jeu sur PC) ou encore « Cyberpunk 2077 » (PC, PS4, Xbox).

En revanche, en France le second confinement a eu un impact négatif sur les ventes, illustrant l’impact de la fermeture des magasins et des rayons dits non essentiels. Néanmoins le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) estime qu’au final l’année 2020 sera une très bonne année pour le marché français. Les ventes réalisées en e-commerce sont à des niveaux très élevées. Les foyers se sont équipés en consoles et en accessoires lors du premier confinement, et les ventes de la PlayStation 5 et des Xbox Series sont très bonnes. La demande est même bien supérieure à l’offre disponible. L’an passé, le marché du jeu vidéo représentait 4,8 milliards d’euros, en recul de 2,8% par rapport à 2018.