A suivre aujourd'hui... DONTNOD

(AOF) - Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a annoncé sa première collaboration avec Microsoft pour le développement de sa prochaine création originale épisodique, Tell Me Why. Ce tout nouveau jeu vidéo édité par Microsoft, connu jusqu'alors sous le nom de code "Projet 6" et dévoilé lors du salon X019 de Microsoft à Londres, sera disponible sur Xbox One, Windows 10 PC et Steam et viendra enrichir le Xbox Game Pass.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Dontnod , a commenté : " Nous travaillons depuis plusieurs années en étroite collaboration avec les équipes de Microsoft et c'est une grande fierté pour l'ensemble de nos collaborateurs de pouvoir s'associer à un des plus importants éditeurs dans le monde. Nous sommes impatients de présenter aux joueurs Tell Me Why."