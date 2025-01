A suivre aujourd'hui... DMS

(AOF) - DMS Group annonce une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires en 2024 contre 46,1 millions d'euros un an plus tôt. Cette performance est principalement due à la croissance de l'activité historique du groupe de radiologie digitale, en hausse de 7 % sur un an. La part du chiffre d'affaires de Solutions For Tomorrow (SFT), est en recul temporaire en lien avec la réorganisation de la gamme et à l'implémentation des synergies. "La concrétisation des opportunités commerciales en cours permettrait à DMS Group d'envisager une forte dynamique de croissance dès le 2ème trimestre", ajoute la société.

En 2024, les ventes sous la marque DMS Imaging et en marque blanche "se rééquilibrent", grâce au dynamisme du réseau de distributeurs DMS. Le groupe précise qu'en 2024, 47 % de son chiffre d'affaires provient des ventes en marque propre via des distributeurs, contre 44 % en 2023, et 53 % de ventes en marque blanche via des accords avec des acteurs mondiaux, contre 56 % en 2023.

L'activité Radiologie progresse pour sa part de 8 % sur un an pour atteindre 35,9 millions d'euros, et l'activité Ostéodensitométrie de 12 % pour atteindre 10,1 millions d'euros. En 2024, l'activité Radiologie représente 78 % du chiffre d'affaires et l'activité Ostéodensitométrie 22 %.

