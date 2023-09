A suivre aujourd'hui... Delta Plus Group

(AOF) - Au premier semestre, Delta Plus Group a généré un résultat net de 19,8 millions d’euros en progression de 29,7% et un résultat opérationnel de 28,3 millions d’euros, en augmentation 14,4%. Il représente 13,3% du chiffre d’affaires du spécialiste des équipements de protection individuelle contre 12,1% en 2022. S’agissant de l’amélioration de sa marge, Delta Plus Group met en avant l’accalmie observée sur le front des tensions inflationnistes, notamment concernant le prix du transport et de certaines matières premières.

Les ventes ont de plus progressé de 4% (+9,1% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 213 millions d'euros.

Le groupe ambitionne pour 2023 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique toujours très incertain.

Sur le plan de la rentabilité, " l'année 2023 reste marquée par des évènements qui font peser des incertitudes à court terme : guerre en Ukraine, persistance de tensions inflationnistes, incertitudes sur l'évolution des cours des principales devises mondiales ".

Dans ce contexte, Delta Plus Group "continue de mettre en place toutes les mesures destinées à limiter l'impact de ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle et à amorcer un retour sur des niveaux similaires à ceux de la période ayant précédé la crise du Covid-19 ". Il affichait un résultat opérationnel courant représentant 13,7% des revenus en 2019.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.