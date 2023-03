A suivre aujourd'hui... Delta Drone

(AOF) - Quelques mois après le placement de la filiale Delta Drone Engineering sous sauvegarde, le Tribunal de Commerce de Nantes, par décision en date du 1er mars 2023, a converti la procédure de sauvegarde Judiciaire en Liquidation Judiciaire. Les systèmes de drone développés par Delta Drone Engineering (ISS Spotter pour le secteur de la sécurité et Countbot pour le secteur de la logistique) sont désormais opérationnels (depuis la fin du 1er semestre 2022) et ne nécessitent plus de travaux de R&D reposant sur une équipe complète d'ingénieurs.

Dans ce contexte, de multiples efforts ont été consentis depuis plusieurs mois pour trouver un relais de croissance et développer une activité d'ingénierie pour compte de tiers, de manière à rendre autonome la filiale sur le plan financier.

Toutefois, ces tentatives ont été vaines, contrariées par une conjoncture économique générale très maussade et par une succession de démissions, réduisant de moitié l'effectif de l'entreprise qui ne comptait plus que 7 salariés en janvier 2023.

Plus récemment, l'accord signé entre Delta Drone et le groupe Sichuan AEE Aviation Technology, modifie considérablement les capacités techniques du Groupe, grâce au nouveau support apporté par les équipes d'ingénierie et les 7 centres de recherche du nouveau partenaire, notamment en ce qui concerne les systèmes existants. C'est donc dans ce contexte que la décision de fermeture définitive a dû être prise.

