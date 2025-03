A suivre aujourd'hui... Deezer

(AOF) - Deezer a diffusé ses résultats annuels, faisant ressortir une perte nette de 26 millions d'euros en amélioration par rapport à celle de 2023 : 59,6 millions. La plateforme de streaming a essuyé un Ebitda ajusté négatif de 4 millions contre 28,8 millions un an auparavant. La marge brute ajustée s’est élevée à 133,7 millions d'euros, en hausse de 21,2 %. Le chiffre d'affaires a progressé de 11,8% en rythme annuel, à 541,7 millions d'euros. La trésorerie nette de Deezer s'est améliorée passant de 42,6 millions à 47,3 millions d'euros.

Le flux de trésorerie disponible s'élève à 6,6 millions d'euros en 2024, contre - 44,3 millions d'euros en 2023. " Cette amélioration est due principalement à la réduction de la perte d'Ebitda ajusté et la génération plus importante de fonds de roulement par rapport à 2023 (23,8 millions d'euros en 2024 vs. 12,5 millions d'euros en 2023), ainsi que la baisse des autres éléments de trésorerie (éléments non récurrents, y compris l'impact des régularisations fiscales) ", explique la société.

Deezer a reconduit plusieurs partenariats majeurs avec TIM et Fnac Darty début 2024 et a également renouvelé ses accords avec Orange et Bouygues, début 2025.

Côté perspectives, la plateforme de streaming confirme son objectif d'atteindre un Ebitda ajusté positif en 2025 et annonce son ambition de générer un free cash-flow positif pour la deuxième année consécutive.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 est, lui, attendu stable voire en léger retrait par rapport à 2024.

