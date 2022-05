A suivre aujourd'hui... Damartex

(AOF) - Dans le cadre de son plan de transformation Transform To Accelerate - TTA 2.0, le groupe Damartex annonce l’acquisition de 100% des titres du groupe Médical Santé, appuyant son positionnement de leader européen de la Silver Economie. A la suite de cette acquisition, Damartex envisage le rapprochement de Médical Santé et de Sédagyl, pour constituer une plateforme de solutions de confort dédiée au maintien à domicile des seniors créée en 1995.

Grâce à la complémentarité de leurs modèles, le Groupe a l'ambition de proposer la meilleure offre omnicanale de produits et de services sur ce marché dans le respect et la confiance de ses patients et clients.

Fondé en 1997, le groupe Médical Santé rassemble 85 collaborateurs et propose des produits de santé pour le maintien à domicile (MAD) et des prestations de santé à domicile (PSAD). Il a réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2021, notamment grâce aux relations de confiance tissées avec plus de 800 pharmacies, avec des hôpitaux et des associations, mais également grâce au fort développement du e-commerce.

