A suivre aujourd'hui... Crédit Agricole SA

(AOF) - L’action Crédit Agricole SA a enregistré la plus forte hausse du CAC 40 la semaine dernière, s’adjugeant 8,40% grâce à une performance trimestrielle meilleure qu’attendu. Le deuxième trimestre a en particulier été marqué par une activité record dans la Banque de financement et d'investissement, soutenue par les métiers de taux, crédit, changes et matières premières. Entre avril et juin, le résultat net part du groupe a augmenté de 0,4% à 1,976 milliard d'euros, dépassant nettement le consensus s'élevant à 1,18 milliard d'euros.

La banque verte cible au moins 5 milliards de bénéfice net cette année – elle a déjà généré 2,7 milliards sur la première moitié de 2022 – et plus de 6 milliards d'euros en 2025.

Crédit Agricole SA a bénéficié de revenus dynamiques au deuxième trimestre. Ils ont progressé de 8,8% à 6,33 milliards d'euros pour des charges d'exploitation (hors contribution au Fonds de résolution unique) en hausse de 6,1%. Le marché anticipait seulement 5,73 milliards d'euros.

Ils ont été soutenus par une activité record au niveau de la Banque de financement et d'investissement (BFI). Les revenus sous-jacents ont bondi de 22% à 1,58 milliard d'euros. La banque de marché et d'investissement s'est en particulier distinguée (+32,1% à 814 millions d'euros) dans un contexte de forte volatilité et de besoins de couverture des clients. Au sein de cette dernière, les activités FICC (Taux, crédit, changes et matières premières) ont réalisé une solide performance : +36,9%.

En données sous-jacentes, le produit net bancaire de Crédit Agricole SA a augmenté de 6,2% les charges de 5,2%, ce qui représente un effet de ciseau positif de 1 point. Elle affiche ainsi un coefficient d'exploitation de 56,8% au premier semestre, inférieur à son objectif de moins de 60% pour 2022 et 2025.

Outre cet effet de ciseau positif, les résultats de Crédit Agricole SA ont bénéficié de la chute de 27,5% du coût du risque à - 203 millions d'euros au deuxième trimestre. Il a représenté 17 points de base des encours de crédit à la clientèle en données annualisées.

La filiale cotée du groupe Crédit Agricole a fini le trimestre avec un ratio de fonds propres en amélioration de 30 points de base, à 11,3%. Il est supérieur de 3,4 points de pourcentage aux exigences réglementaires.

Crédit Agricole SA affiche une rentabilité fonds propres tangibles de 13,9% en données ajustées au premier semestre contre un objectif d'au moins 11% cette année et de plus de 12% en 2025.

Commentant cette publication, Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole SA a déclaré : " Dans un environnement opaque et incertain, le Groupe poursuit sa croissance régulière, délivrée par son modèle de banque universelle de proximité. "