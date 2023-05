A suivre aujourd'hui... Compagnie des Alpes

(AOF) - La Compagnie des Alpes publie un résultat net part du groupe de 107,6 millions d’euros pour le premier semestre 2022/2023, en baisse de 4,5% en données publiées. Le chiffre d’affaires trimestriel ressort à 678,5 millions d’euros, en hausse de 25,4% en données publiées et de 14,4% à périmètre comparable. A 151,6 millions d’euros, le résultat opérationnel est en baisse de 8% en données publiées et de 2% à périmètre comparable. Le Groupe juge ces résultats "solides" et "réitère l'ensemble de ses objectifs financiers pour la totalité de l'exercice".

Le Groupe confirme ainsi un niveau d'investissements industriels nets de près de 250 millions d'euros pour l'exercice 2022/23 et réaffirme sa volonté d'atteindre un Free Cash-Flow opérationnel positif, pour cet exercice.

" Bénéficiant notamment de l'altitude élevée de nos domaines, la croissance du nombre de nos journées-skieur s'est révélée supérieure à la moyenne nationale, tandis qu'une grande majorité de nos parcs ont établi de nouveaux records de fréquentation ", déclare Dominique Thillaud, Directeur général de la Compagnie des Alpes. "

Compte tenu du contexte inflationniste dans lequel elles ont été réalisées, les performances financières du semestre sont également très satisfaisantes " estime-t-il.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.