A suivre aujourd'hui... Colas

(AOF) - Colas Rail a signé un contrat pour l’acquisition de 100% des parts du Groupe Hasselmann, basé en Thuringe et spécialisé dans la construction de voies ferrées et d’infrastructures ferroviaires. Cette opération a pour objectif de permettre au groupe de s’implanter sur le marché allemand, confirmant ainsi une stratégie de croissance externe visant des pays à économie stable et à fort potentiel d’investissement dans les infrastructures ferroviaires.

Le groupe familial est constitué de trois sociétés : Hasselmann GmbH (infrastructures ferroviaires), NTG GmbH (voie ferrée) et LGM Logistik GmbH (sécurité ferroviaire). A date, il emploie près de 300 personnes et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros.

Ces trois sociétés opèrent principalement sur des lignes ferroviaires classiques dans les régions du centre de l'Allemagne, situées de la Hesse à la Saxe, et pour le compte de la Deutsche Bahn.

"Cette acquisition illustre notre stratégie de croissance dans les pays du G20. Une fois le groupe Hasselmann intégré au sein de la famille de Colas Rail, nous entendons nous déployer sur l'ensemble du territoire allemand ", a déclaré Hervé Le Joliff, Président de Colas Rail.

“Pour la poursuite de la modernisation et du développement de l'infrastructure ferroviaire allemande et européenne, nous voulons apporter davantage nos compétences et notre expérience. Nous nous réjouissons à présent de relever ce défi passionnant en tant que membre du groupe Colas et de Colas Rail. Nous sommes convaincus que cette décision est la bonne pour l'avenir et la poursuite du développement de notre groupe.“ a commenté Peter Krauss, Directeur Général d'Hasselmann.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Inquiétude et prudence

La Capeb se veut prudente dans ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle table sur une croissance de l'activité comprise entre 1,5 et 2,5 % en 2022 du fait des incertitudes économiques et de la hausse des prix. De son côté la Fédération française du bâtiment (FFB) affiche ses inquiétudes quant à la chute des ventes de logements neufs pour 2023. Elle appelle également à mesurer l'impact de la transition écologique et numérique sur la filière. La norme RE2020 engendrerait ainsi des surcoûts de 5 à 12%. Elle souhaiterait voir instauré un " Conseil national de la construction " en rappelant que le secteur a créé plus de 8.000 emplois durant le premier trimestre.