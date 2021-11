A suivre aujourd'hui... Coil

(AOF) - Le résultat net de Coil au premier semestre 2021 est bénéficiaire à hauteur de 1 million d'euros, contre une perte de 2,1 millions d'euros au premier semestre 2020. " La progression du chiffre d’affaires de la société et l'évolution de son mix-produit vers la sous-traitance avec un moindre poids du métal dans les ventes, associées à la rationalisation de la structure de coûts fixes, conduisent à un net redressement des indicateurs de rentabilité " a commenté le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie.

Le chiffre d'affaires a atteint 12,45 millions d'euros, en croissance de 6,5 %. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 (6,4 millions d'euros) est en croissance de 20,9 % par rapport au troisième trimestre 2020.

Malgré un effet de base moins favorable, Coil prévoit d'enregistrer des ventes solides au quatrième trimestre compte tenu de l'amélioration de ses conditions de marché. La société entend accompagner la reprise tout en maintenant une gestion rigoureuse des coûts et de la trésorerie dans le prolongement des efforts réalisés en 2020.

Dans ce contexte, sur l'ensemble de l'exercice 2021, Coil se fixe pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 23,5 millions d'euros, qui s'accompagnera d'une nette amélioration de la rentabilité par rapport à 2020.

Les métaux engagés dans un " supercycle "

Plusieurs experts emploient ce terme pour évoquer la progression des cours dans les années à venir. Le cuivre et l'aluminium, qui ont un rôle central dans les politiques de décarbonation, présentent des besoins d'investissements importants. La production de cuivre devrait baisser en 2023 si de nouvelles mines ne sont pas explorées.

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat entraînera une multiplication par six de la demande de minerais d'ici à 2040. Or l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'offre limitée de minerais critiques tels que le lithium ou le nickel menace la transition énergétique. Le délai d'investissement est long car plus de seize années en moyenne sont nécessaires entre la découverte et la première production d'un projet minier.