A suivre aujourd'hui... Clariane

(AOF) - Clariane a annoncé l'amendement et l'extension du crédit syndiqué unsecured (prêt à terme et prêt revolving) à échéance finale mai 2029, pour un montant de 625 millions d'euros. L'échéance initiale était fixée à mai 2026. Le spécialiste de la dépendance a mis en place concomitant une nouvelle ligne de crédit immobilier pour un montant de 150 millions d'euros, pour la même durée. L’avenant au crédit syndiqué concerne notamment la clause de remboursement anticipée obligatoire liée aux cessions d’actifs en cours de réalisation par le groupe.

Les remboursements sont ramenés à 40% des produits nets de cession contre 75% précédemment pour les opérations restant à exécuter en 2025.

Compte tenu de ces remboursements anticipés, le crédit syndiqué sera réduit à un montant de 625 millions d'euros d'ici mai 2026. Il se décompose en un prêt in-fine, de 340 millions d'euros actuellement, ramené à 300 millions d'euros et en un prêt revolving, de 492,5 millions d'euros, entièrement tiré actuellement, ramené à 325 millions d'euros.

" En ligne avec sa stratégie de renforcement de bilan, de réduction de son endettement financier, l'accord de crédit prévoit l'adoption par le groupe d'un seul covenant de levier 'Wholeco' cumulant la dette corporate et la dette immobilière, en remplacement des deux ratios pré-existants : levier opérationnel (levier 'Opco') et loan to value " précise Clariane.

Dans ce cadre, et à l'avenir, les objectifs de levier seront communiqués sur la base d'un levier 'Wholeco' et correspondant au covenant de levier. Le groupe doit s'assurer de disposer de 300 millions d'euros de liquidités à chaque clôture semestrielle et à chaque tirage du prêt revolving le cas échéant. La ligne de prêt revolving non-tirée entre en ligne de compte pour le calcul de ce montant de 300 millions de liquidités. Clariane s'est par ailleurs engagé à ne pas tirer le prêt revolving pour une période d'au moins 15 jours calendaires consécutifs avant le 30 juin 2026.

En cohérence avec d'ambition ESG de Clariane, "les conditions financières du crédit syndiqué seront indexées sur des indicateurs extra-financiers portant sur la formation diplômante, la sécurité, la santé au travail et les audit ISO 9001".

Dans du prolongement du plan de renforcement de la structure financière, "l'accord signé avec nos partenaires bancaires nous apporte une visibilité supplémentaire pour la poursuite maitrisée de notre développement et l'accomplissement de notre mission ", a commenté Gregory Lovichi, directeur financier de Clariane.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de l’accueil, soins et aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles, avec 1 216 établissements dans 6 pays européens, créé en 2003 ;

- Chiffre d'affaires de 5Mds€ réalisé par 3 métiers : les maisons de retraite médicalisées pour 61,7 %, les établissements de santé spécialisée pour 25,9 % et les domiciles et habitats partagés ;

- Revenus tirés de la France, Espagne et Royaume-Uni pour 49 %, de l’Allemagne pour 27 %, d'Italie pour 12 % et du Benelux, avec des places de numéro 1 dans chaque zone ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : l’optimisation des structures existantes via le recours à l’amulatoire, le renforcement de la compétitivité via une expertise médicale élevée et la création d’un socle de confiance ;

offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), avec un taux de 24 % de détention d’immobilier, d’une valeur de 3 Mds€ ;

- Capital tenu par des institutions financières (Prédica pour 26 %, Ker Holding pour 25,2 %, Flat Footed pour 11,23 % et Leimar Valeurs pour 5,5 %), Jean-Pierre Duprieu présidant le conseil de 13 administrateurs et Sophie Boissard étant directrice générale.

Enjeux

- Stratégie 2024 :

- Agilité du modèle d’affaires, priorisant la maîtrise de la dette et la génération de trésorerie :

- refonte en octobre de la direction générale, visant « l’excellence opérationnelle »,

- recentrage géographique par cessions des activités au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, arrêt en France des activités d’hospitalisation à domicile et plan de cessions immobilières de 1 Md€ d’ici 2025, sécurisé ou réalisé à hauteur de 48 %, entraînant d’ic fin 2024 un repli du patrimoine immobilier à 2,75 Mds€,

- retour aux investissements de croissance -200 M€ en 2024 et 2025,

- plan de cessions immobilières de 1 Md€ d’ici 2025, sécurisé ou réalisé à hauteur de 48 % ;

- Stratégie d'innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » :

- industrialisation des bâtiments avec le système BIM ;

- au service des résidents : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-ups, partenariats avec universités ou CEA, laboratoire d'innovation... ;

- Stratégie environnementale :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 d’ici 2030 (vs 2018),

- réduction de 5 % des déchets,

- décarbonation des achats

- emprunts intégrant les critères ESG ;

- Bilan sécurisé après l’augmentation de capital de juillet, avec un niveau de trésorerie suffisant face à l’échéancier de la dette.

Défi

- Poursuite de la remontée du taux d’occupation -90,2 % à fin septembre ;

- Pipeline de 11 000 lits neufs d’ici 2026, portant à plus de 103 000 le nombre de lits ;

- Absence, en 2024, de contribution des activités de développement immobilier ;

- Après un gain de 6,3 % des revenus à fin septembre, objectifs 2024 : revenus en hausse de + 5 %, marge opérationnelle stable, levier de la dette à 3,5 et LTV de 55 %;

- Ambition 2025 :levier de la dette inférieur à 3 et LTV de 55 % ;

- Ambition 2026 : croissance supérieure à 5 % du chiffre d’affaires et marge opérationnelle entre 13,2 et 13,7 %.