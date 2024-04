A suivre aujourd'hui... Claranova

(AOF) - Claranova, entreprise technologique mondiale, annonce la nomination d'Eric Gareau au poste de directeur général, avec effet immédiat. Il succède à Pierre Cesarini, qui quitte la société. Eric Gareau est directeur général d'Avanquest, la division d'édition et de distribution de logiciels de Claranova, depuis 2021. Il a mené la transition d'Avanquest vers un modèle commercial de vente par abonnement, faisant de la société le principal contributeur au résultat opérationnel de Claranova.

Eric Gareau a rejoint Claranova en 2018 lors de l'acquisition de Lulu Software (PDF), dont il était le directeur général depuis sa création en 2009.

Il apporte plus de 25 ans d'expérience dans des rôles de leadership dans les ventes et le marketing de logiciels et de biens de consommation. Citoyen canadien, Eric Gareau, 51 ans, est diplômé de l'Université de Québec à Montréal. Il restera également directeur général d'Avanquest.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.