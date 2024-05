A suivre aujourd'hui... Claranova

(AOF) - Claranova annonce être parvenue à un accord avec ses deux actionnaires minoritaires canadiens, Michael Dadoun et Daniel Assouline, en vertu duquel ces derniers retirent ce jour, sans contrepartie, les deux procédures distinctes en appel et sur le fond qui étaient en cours à l'encontre de la société.

Cette décision fait suite aux récents changements de gouvernance et de management intervenus chez Claranova, dont l'entrée au Conseil d'Administration de Michael Dadoun en qualité d'administrateur et de Daniel Assouline en tant que censeur, approuvée par les actionnaires de Claranova lors de l'Assemblée Générale du 5 avril 2024.

The Dadoun Family Trust et les sociétés 10422339 Canada Inc. et 6673279 Canada Inc, détenant conjointement 6,99% du capital de Claranova, avaient intenté une procédure en date du 13 octobre 2023 à l'encontre de Claranova et des membres du bureau de l'Assemblée Générale devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, visant notamment à annuler une décision du bureau de l'Assemblée Générale du 30 novembre 2022 qui les avait privé d'une partie de leurs droits de vote, à annuler ladite Assemblée et à leur verser des dommages.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.