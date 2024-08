A suivre aujourd'hui... CIS

(AOF) - Catering International & Services (CIS) publie au titre du premier semestre 2024 un chiffre d'affaires à taux de change constant de 212,5 millions d'euros, en progression de 37,5% par rapport au premier semestre 2023. A données publiées, il s'établit à 199,5 millions d'euros, soit une croissance de 29% par rapport à la même période de l'exercice précédent, incluant un impact de change négatif de 13 millions d'euros, principalement dû à la dépréciation de certaines devises en Eurasie et en Afrique.

Ces effets de change sont en constante diminution depuis le début de l'année et devraient donc nettement moins pénaliser l'exercice en cours comparativement à 2023.

L'activité a été dynamique dès le début de l'année et s'est accélérée au deuxième trimestre (+41,7% à TCC et +35,9% à données publiées par rapport au deuxième trimestre 2023).

Toutes les zones sont en forte progression : à TCC l'Amérique progresse de 46%, l'Afrique de 44% et l'Eurasie de 28%.

En termes de répartition géographique, l'Amérique représente 8% du chiffre d'affaires (stable), l'Afrique 54% (+4 points) et l'Eurasie 38% (en diminution de 4 points).

"CIS dispose d'une bonne visibilité sur l'exercice 2024. L'activité commerciale reste dynamique et les récents succès commerciaux contribueront pleinement au chiffre d'affaires du second semestre", indique le groupe français familial spécialisé dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, onshore et offshore.

