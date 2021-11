A suivre aujourd'hui... CGG

(AOF) - CGG a accordé à Northern Lights JV DA une licence d'accès à son jeu de données multi-clients sismiques du Northern Viking Graben en mer du Nord septentrionale, pour ses développements actuels et futurs de stockage de CO2. Northern Lights JV DA est l'opérateur du premier projet industriel de transport et de stockage de CO2 sur le plateau continental norvégien.

Cette première licence de données multi-clients de haut de gamme pour le marché en très fort développement du stockage de CO2 renforce CGG dans ses projets de développement de sa bibliothèque de données multi-clients pour l'identification des sites de stockage souterrains.

A partir de ces informations clés, les différents acteurs de l'industrie pourront ainsi mieux estimer les ressources de stockage, réduire leurs risques et concevoir des solutions de surveillance efficaces et sûres, a précisé la société française de recherche pétrolière.

Northern Lights développe le premier réseau transfrontalier d'infrastructure de transport et de stockage de CO2 au monde, afin d'offrir des services de stockage de CO2 aux clients industriels européens.

Son objectif est de faciliter la transition vers zéro-émissions nettes en réduisant les émissions qui ne peuvent être évitées par d'autres moyens et de fournir sous les fonds marins norvégiens, un stockage sûr et permanent du CO2.

Dechun Lin, Executive Vice President, Multi-Client, CGG, a déclaré : " Il s'agit d'un excellent exemple des informations géologiques que nos données du sous-sol et nos technologies d'imagerie de premier rang peuvent apporter au-delà de nos marchés traditionnels, aux nouvelles industries en croissance, telles que le stockage du CO2 et l'énergie géothermique. Cet accord souligne également le rôle et la valeur ajoutée de plus en plus importants de nos données de géoscience, de nos technologies et de notre expertise pour soutenir tous nos clients et toutes les industries vers un futur décarboné. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.