A suivre aujourd'hui... Cegedim

(AOF) - Le groupe Cegedim, spécialiste des technologies numériques, publie un résultat net consolidé part du groupe de 13,6 millions d’euros, en baisse de 48% sur un an, pour un chiffre d’affaires 2022 en hausse de 5,8% à 555,2 millions d’euros. Le résultat courant par action est en baisse de 50% sur un an à 0,9 euro. Le groupe attribue le recul de son résultat « principalement » à « l’impact des embauches massives » engagées pour Cegedim Santé, ainsi qu’à des difficultés dans les activités destinées aux professionnels de santé au Royaume-Uni, et à des investissements soutenus en innovation.

Cegedim invoque également les activités internationales, en baisse de 8,1 millions d'euros par rapport à 2021, avec un niveau de ventes insuffisant pour compenser la perte du client Boots sur la branche Pharmacie au Royaume-Uni et, comme prévu, l'absence de fenêtre de commercialisation (encadrée par la NHS) pour les solutions médecins en Angleterre.

Le groupe anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires 2023 autour de 10% par rapport à 2022 avec un Résultat opérationnel courant qui s'orienterait à la hausse, avec notamment les premiers retours sur les investissements réalisés sur Cegedim Santé et sur les activités à l'international.

Mais ces objectifs " pourraient être remis en cause " en cas d'une forte reprise de la pandémie de Covid-19, et / ou d'une aggravation significative des risques géopolitiques et macroéconomiques.

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.